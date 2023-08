Sala, in Galleria abbiamo rimesso tutto a posto alla milanese

"Abbiamo rimesso tutto a posto rapidamente. Alla milanese": il sindaco Giuseppe Sala con una storia su Instagram parla dell'imbrattamento del frontone della Galleria Vittorio Emanuele II avvenuta nella sera di due giorni fa.

"Non è stata una bravata ma una dimostrazione di profonda ignoranza. Speriamo vengano individuati rapidamente" ha aggiunto non rinunciando a una replica alle critiche.

"Il 'tribunale social' ha già deciso che: 1) non c'erano controlli e 2) ci vorrà una pena esemplare. Rispetto al punto 1) credo che argomentare sia difficilissimo... semplicemente insieme alla mia squadra continueremo a lavorare al massimo delle nostre capacità. Sul punto 2 - ha aggiunto - una minima conoscenza del Codice Penale fa capire che non sarà così. In ogni caso spetta alla Giustizia decidere. E comunque abbiamo rimesso tutto a posto rapidamente. Alla milanese".



