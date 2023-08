Ritrovata Benedetta, era scomparsa 5 giorni fa

Benedetta sta bene ed è in buone condizioni di salute. La ragazzina di 12 anni scomparsa cinque giorni fa dal centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stata ritrovata. Era a Roma a casa di amici, in zona Spinaceto. E' stata proprio lei a presentarsi spontaneamente davanti all'ingresso della Stazione carabinieri della Cecchignola, dopo aver saputo che gli investigatori avevano individuato la casa in cui si trovava. A ospitarla sarebbero stati, probabilmente, alcuni conoscenti della mamma.

Sullo sfondo una vicenda familiare complicata, dissidi tra i genitori: Benedetta è affidata al padre, una decisione che potrebbe anche, tra le altre cose, essere all'origine dell'allontanamento. La fuga di Benedetta si è interrotta dopo che la polizia postale aveva individuato chi la stava aiutando chi la ospitava tracciando i suoi profili social e il suo cellulare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA