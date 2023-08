'Estranei in galleria', la linea AV tra Bologna e Firenze in graduale ripresa

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze, interrotta per controlli delle forze dell'ordine, è in graduale ripresa dalle 23.30

La circolazione ferroviaria della Linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze è stata interrotta dalle ore 19.00 per controlli tra le località di Idice e San Pellegrino, in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria.

L'interruzione della circolazione ferroviaria ha determinato forti ritardi sul traffico dei treni. Sui tabelloni della stazione di Bologna sono stati segnalati ritardi che vanno dai 120 ai 150 minuti per convogli con diverse destinazioni tra cui Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Milano, Perugia, Trento.

Ad essere direttamente coinvolti, 19 treni ad Alta Velocità. Nel dettaglio cinque convogli diretti a Milano, tre a Roma, due a Torino e Venezia e uno a Udine, Brescia, Trento, Salerno, Napoli, Bergamo e Mantova. Sono sei, invece i treni ad Alta Velocità con fermata a Bologna superficie anziché a Bologna Centrale AV: tre diretti a Napoli, due a Roma e uno a Perugia. Tre, infine i treni Alta Velocità parzialmente cancellati: un Napoli- Bergamo con termine corsa a Firenze; un Bergamo-Roma con termine corsa a Bologna e un Salerno-Milano Centrale con termine corsa a Roma.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 19 nella galleria compresa fra Idice e San Pellegrino, e che quindi è in zona di confine fra Toscana ed Emilia-Romagna, dal macchinista di un treno in transito che ha notato delle persone nella galleria.

Ispezioni di agenti della polizia ferroviaria all'interno della galleria 'Firenzuola' per verificare le segnalazioni di persone in galleria presso i binari, fatte dai macchinisti di un convoglio.

in un primo momento è arrivata la segnalazione di estranei in galleria e successivamente una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno in galleria.

