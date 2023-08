Una 13enne ieri sera in Salento è caduta dal monopattino elettrico e ora è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Secondo una prima ricostruzione avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto a Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove la giovane, originaria di Bari, era probabilmente in vacanza. Sulla dinamica dell'accaduto indagando i carabinieri.



