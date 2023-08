Baby piromane sorpreso dai controlli con drone in Calabria

E' stato sorpreso da un drone ad appicare il fuoco ma il piromane beccato dai piccoli velivoli sguinzagliati dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è un bambino di 10 anni. E' successo a Zungri, in provincia di Vibo Valentia.

Le immagini, diffuse su facebook dallo stesso governatore calabrese, mostrano il bambino che, una volta individuato, va verso il nonno sopraggiunto alla guida di un trattore su un terreno agricolo. L'uomo reagisce imprecando contro il drone.

"Si può chiedere a un bambino di 10 anni - si domanda Occhiuto che contro chi incendia e deturpa l'ambiente ha lanciato il progetto tolleranza zero - di appiccare il fuoco? La Calabria non è questa. È fatta di tanti bambini e persone civili". Nello stesso video Occhiuto ha poi commentato la presenza di altre persone sorprese a dare fuoco ad alcuni rifiuti dopo averli abbandonati in un'area di campagna.

"In due settimane - afferma il presidente della Regione Calabria che sottolinea l'utilità del sistema di utilizzo dei droni - abbiamo beccato 32 piromani. Alcuni dicono che non sono piromani ma solo incendiari, sono comunque degli stupidi".





