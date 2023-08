L'assessore: 'Su show Circo Massimo non decide Sovrintendente'

"C'è stata una polemica sul concerto di Travis Scott, una polemica sterile. Al Circo Massimo con 60 mila ragazzi di età media di 20 anni ci sono stati zero incidenti". Così Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi di Roma Capitale, in merito alla polemica sorta per il concerto di Travis Scott. "Sentire la sovrintendente dire: 'al Circo Massimo bisogna fare solo l'opera o il balletto'. Ecco… fortuna che non decide lei cosa si fa al Circo Massimo", aggiunge Onorato.

Onorato ricorda che al concerto di Scott "un ferito c'è stato ma fortunatamente sta bene: è un ragazzo che si è fatto male non al Circo Massimo, al concerto, ma nell'area archeologica del Colosseo, dove la direttrice è proprio la dottoressa Alfonsina Russo che ha generato la polemica. Quindi forse se la direttrice avesse controllato meglio il suo sito, magari il ragazzo non si sarebbe fatto male". "Mi ricorda i nostri genitori che trent'anni fa guardano con sospetto i ragazzini che amavano Vasco Rossi - continua Onorato riferendosi a Russo -. Mi sembra quindi una polemica surreale e mi fa arrabbiare che 60 mila ragazzi si sono divertiti, sono usciti composti, però i loro salti di gioia hanno magari infastidito qualche Vip annoiato in terrazza mentre mangiava il gelato. È giunta l'ora di capirli i ragazzi e capire cosa vogliono, mentre noi facciamo polemiche sterili". Le parole di Onorato si riferiscono allo sfogo della direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che, dopo il concerto di Travis Scott nel quale - ha precisato - non si sarebbero rispettate le sue prescrizioni in materia di decibel e comportamento del pubblico, ha chiesto lo stop dei concerti al Circo Massimo.

