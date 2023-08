Travolti dai sassi in gita: muore il fratello, ferita la sorella

Una scarica di sassi ha investito due escursionisti in Alta Val Camonica, in territorio di Sonico (Brescia) uccidendo un pensionato di 76 anni e ferendo al torace e agli arti la sorella, trasportata con l'elicottero decollato dall'aviosuperficie di Caiolo (Sondrio) all'ospedale di Esine (Brescia).

I due sono stati investiti dalle pietre a quota 2.700 metri, non lontano dal rifugio Serafino Gnutti. Illesi, invece, gli altri componenti della gita organizzata dal Cai di Colico (Lecco).

Sulla dinamica del tragico incidente sono ora in corso accertamenti da parte degli esperti del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Edolo (Brescia) arrivati sul posto con gli uomini del Soccorso Alpino bresciano.

La donna è stata trasportata all'ospedale di Esine (Brescia) da un elicottero di Areu decollato dall'aviosuperficie di Caiolo, in Valtellina. Un altro velivolo, giunto da Brescia, ha riportato a valle la salma dell'escursionista deceduto.

Informati dell'accaduto anche i carabinieri e il magistrato di turno alla Procura di Brescia.



