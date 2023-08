Madre a 63 anni con maternità surrogata, il compagno la picchia

"Tu non sei sua madre, lui non ha una mamma, ma solo un papà". Sono alcune delle frasi che un uomo di 63 anni ha ripetutamente rivolto alla compagna 66enne, con la quale tre anni fa ha avuto un figlio, nato all'estero ricorrendo alla maternità surrogata. Oltre agli insulti verbali per offenderla e mortificarla, anche davanti al bambino, l'uomo l'avrebbe in più occasioni strattonata.

A metà luglio la donna, esasperata dai continui soprusi, si è rivolta ai carabinieri della stazione Bologna per denunciare i maltrattamenti fisici e psicologici subiti dal compagno. Al termine degli accertamenti, per il 63enne il Gip ha emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla donna, misura richiesta dalla Procura ed eseguita dagli stessi carabinieri.



