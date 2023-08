I figli di Ruffino, distrutti non capiamo il gesto di papà

"Siamo distrutti dal dolore per un gesto al quale non riusciamo a dare alcun senso" Mattia e Mirko Ruffini, i figli del manager Luca che si è ucciso domenica scorsa lo hanno scritto in una nota in cui chiedono rispetto per lui e per il dolore di chi gli ha voluto bene.

"Nostro padre era un combattente e aveva costruito una solida realtà imprenditoriale. Confidiamo quindi nell'attività della Procura - hanno scritto - e nella possibilità che da questa possano trarsi utili elementi di comprensione".

."Siamo consapevoli - hanno aggiunto Mattia e Mirko - delle esigenze dell'informazione pubblica, ma riteniamo, a questo punto, imprescindibile che sia mantenuto uno stretto riserbo su quanto accaduto, nel doveroso rispetto della persona e del dolore di tutti coloro che gli hanno voluto bene".



