Fresca estate in Abruzzo, -1.2° la minima ai Piani di Pezza

Fresco risveglio oggi sugli altopiani abruzzesi, ecco le temperature minime registrate questa mattina dalle stazioni meteo della rete allestita e gestita dall'associazione Caput Frigoris ( https://www.caputfrigoris.it/rete.php ): -1.2°C ai Piani di Pezza (1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino); -0.1° C a Campo Felice (1.538 metri di quota); +0.4° C sull'Altopiano Quarto Santa Chiara (1250 metri nel territorio di Palena tra Monte Pizzalto e Monte Porrara, dati rilevati a cura di Chieti Meteo); +1.8° C sull'Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri di quota); +1.9° C a Rocca di Mezzo (1.280 metri di quota).

Spiccano i +6.7° gradi registrati a L'Aquila Ovest; +4° C a Passo Godi (1.560 metri di quota nel territorio di Scanno) e +13.3° C a Francavilla al Mare (Chieti) sulla fondovalle Alento.





