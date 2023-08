Frana sul Monte Bianco, danni alla via per il rifugio Sella

E' stato gravemente danneggiato da una frana il tratto attrezzato della via ai Rochers per il rifugio alpino Capanna Quintino Sella, in Val Veny, nel massiccio del Monte Bianco. Lo comunica il Cai di Torino, su segnalazione di un alpinista. La via è quindi al momento inagibile e le guide alpine di Courmayeur - fa sapere il Comune - "sono state prontamente informate e sarà posizionato un cartello all'inizio del sentiero".

Il rifugio, incustodito, si trova a 3.371 metri di quota, lungo la cresta sud ovest dei Rochers del Monte Bianco e risale al 1885, l'anno successivo alla morte di Sella. Sorge sul percorso di quella che dal 1872 al 1890 è stata l'unica via normale italiana (dal cosiddetto Sperone della Tournette), e ancor oggi la più diretta. I lavori di restauro del rifugio - il più storico dei quattro che portano il nome di Sella, principale artefice del Cai - sono stati avviati nel 2015.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA