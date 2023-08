Sparatoria in strada nella notte a Cologno Monzese, 2 feriti 

Sono rimasti feriti in un litigio, scoppiato verosimilmente per futili motivi a margine di un ritrovo di peruviani, i due giovani sudamericani colpiti da colpi d'arma da fuoco in un parco di via Ovidio a Cologno Monzese, nel quartiere Stella, alle 4 circa di questa mattina. Lo spiegano i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, intervenuti sul posto, dove hanno trovato tre bossoli e cocci di bottiglie di birra. Il ventottenne è stato colpito a un braccio da un colpo d'arma da fuoco di piccolo calibro; il venticinquenne, invece, alla testa con una bottiglia di birra. I due, entrambi ubriachi, sono stati trasportati in codice giallo, rispettivamente all'ospedale di Monza e al Niguarda di Milano, dove sono ricoverati, non in gravi condizioni. I Carabinieri di Sesto San Giovanni sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA