Rimorchio tir si ribalta colpendo famiglia turisti a S.Gimignano

Il rimorchio di un mezzo pesante si è ribaltato in una curva finendo addosso ad una famiglia di tre turisti stranieri a San Gimignano (Siena), tra cui il figlio minorenne, che sono rimasti feriti in gravi condizioni. E' successo questo pomeriggio in via Roma, a ridosso delle mura della città turrita, dove i tre, marito 36enne, moglie 40enne e figlio minore, stavano passeggiando.

I coniugi sono ricoverati all'ospedale Le Scotte di Siena, mentre il figlio è stato trasportato al pediatrico Meyer di Firenze. Necessario l'intervento di due elicotteri Pegaso. Sul posto anche un'automedica e tre autoambulanze, i vigili del fuoco, la polizia municipale ed i carabinieri. In corso di accertamento le cause dell'incidente, che ha anche creato disagi al traffico di San Gimignano.



