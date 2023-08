Anziana uccisa in Friuli, si suicida uno dei figli

Luca Cisilino, di 59 anni - uno dei figli di Benita Gasparini, l'anziana di 89 anni uccisa con due coltellate alla schiena, a Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine), lo scorso 19 luglio - è stato trovato morto nella propria abitazione. L'uomo si sarebbe suicidato e nel fatto non ci sarebbero responsabilità di terzi. Il gesto, secondo quanto si apprende, non sarebbe nemmeno legato alla vicenda della madre, ma sarebbe motivato da ragioni personali. Era stato proprio lui a trovare la madre morta, nel salotto di casa, ai piedi del divano. Gli investigatori, tuttavia, mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.

Luca Cisilino avrebbe lasciato un messaggio scritto indirizzato ai parenti nel quale, appunto, non farebbe cenno a quanto avvenuto alla madre ma soltanto a vicende personali, il cui dramma è stato sicuramente acuito dalla tragica scomparsa della donna.



