Verso un'accelerazione per l'indagine sui presunti dossier

Intende andare ancora più veloce la procura di Perugia nell'inchiesta che ha al centro Pasquale Striano, il tenente della guardia di finanza già in servizio alla procura nazionale antimafia indagato per accesso abusivo a sistema informatico nell'ambito di un procedimento in cui si ipotizza una presunta attività di dossieraggio. Secondo quanto risulta all'ANSA i magistrati intendono infatti definire il quadro degli accertamenti prima possibile. Un'attività coordinata dal procuratore Raffaele Cantone che sarà al lavoro anche tutta la prossima settimana.



