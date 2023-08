Suicida Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore

Il presidente di Visibilia Editore Luca Giuseppe Reale Ruffino si è suicidato sparandosi nella notte tra sabato e domenica. Il corpo è stato trovato dal figlio nella sua abitazione a Milano. Il gesto sarebbe legato a questioni personali e si ipotizzano gravi problemi di salute.

Giovedì scorso Ruffino avrebbe anche partecipato per l'ultima volta a una riunione del Cda di Visibilia Editore. L'arma con cui il presidente di Visibilia Editore, Luca Giuseppe Reale Ruffino, si è tolto la vita è una pistola regolarmente detenuta dal manager. Ruffino avrebbe anche lasciato un biglietto con alcune comunicazioni. La notizia del suicidio di Ruffino è stata anticipata dal sito 'Dagospia'.

Storicamente legato all'amministrazione di condomini, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sif Italia societa di amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari quotata a Euronext Growth Milano, Ruffino ad ottobre del 2022 era subentrato in Visibilia rilevando le quote della senatrice di Fdi e ministro del Turismo Daniela Santanchè.



