Continua l'offensiva hacker, attaccate banche e società tlc

Non si arresta l'offensiva hacker del gruppo filorusso Noname057(16) che da giorni sta prendendo di mira l'Italia. Il gruppo ha rivendicato l'attacco ad un istituto di credito e ad una società di telecomunicazioni. Nei giorni scorsi sono stati attaccati il Csm ed il Mimit il cui sito è stato irraggiungibile per qualche ora. In azione, come nei giorni precedenti, i tecnici dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per offrire supporto tecnico. Al momento sono 24 gli obiettivi presi di mira oggi con attacchi di tipo Distributed denial of service (Ddos) e riguardano banche, aziende di telecomunicazioni e del trasporto pubblico, con disagi limitati. L'offensiva va avanti da una settimana e il Csirt (Computer response team) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dopo la consueta fase di allettamento, continua a monitorare la situazione e consiglia di fare riferimento alle indicazioni presenti sul proprio sito per fronteggiare la minaccia. https://www.csirt.gov.it/



