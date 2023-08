Traffico in aumento su Autostrade AA, coda da 4 km al Lisert

Traffico in aumento sulle Autostrade Alto Adriatico, dove oggi è una giornata da bollino nero. All'uscita di Trieste Lisert al momento c'è una coda di 4 chilometri. Rallentamenti si sono registrati anche all'uscita di Redipuglia, in corrispondenza del nodo tra l'A4 e l'A34 alla barriera di Villesse. Code in uscita anche a Latisana e San Donà di Piave. Sulla A4 Est ci sono code a tratti tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza.

Nel corso della mattinata il maltempo ha rallentato le partenze di molti viaggiatori che hanno preferito spostarsi nel corso della giornata. Anche il traffico si è intensificato con il passare delle ore e al momento i transiti segnalati alla barriera di Venezia est sono 3200 all'ora. Non si segnalano particolari incidenti lungo la tratta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA