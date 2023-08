In viaggio con le code. Ma per molti la vacanza è breve 

Previsioni rispettate: in tanti si sono messi in viaggio, fin dalla notte per le partenze 'intelligenti' e scaglionate, e sulla rete autostradale nell'unica giornata da bollino nero di questa estate ci sono state code e rallentamenti principalmente dovuti a qualche incidente e ai momenti di maggior congestione dei flussi di traffico diretti soprattutto dalle grandi città del nord verso le spiagge del sud, lungo la dorsale adriatica alla volta dei gettonati lidi emiliani, marchigiani e pugliesi. Prese di mira anche la direttrice per il Brennero da chi ama la montagna e il nodo triestino del Lisert, percorso da chi ha scelto come meta Croazia e Slovenia e anche da chi dalla Slovenia, battuta dalle recenti forti piogge, ha deciso di rientrare in gran fretta. Secondo le stime, si sarebbero messi in macchina - accompagnati dalla perturbazione atlantica Circe, che ha portato la neve sulla Marmolada - circa venti milioni di persone e, in base a una rilevazione di Coldiretti, oltre un italiano su due (il 53% del campione) ha scelto di muoversi ad agosto. Per il maltempo, ieri notte in Molise attorno alle 23 sono stati evacuati dai vigili del fuoco i 33 scout tra i dieci e i 15 anni che da alcuni giorni erano a Valle Fiorita, e che sono stati investiti da Circe che ha provocato danni in tutta la Valle del Volturno. I ragazzi sono saliti sui mezzi dei soccorritori - che si sono fatti strada anche tagliando gli alberi caduti a bloccare le strade - e portati all'Abbazia di Castel San Vincenzo, stanno tutti bene. Un altro gruppo di scout è stato recuperato in Calabria, sul Monte Pollino, dal soccorso alpino. I ragazzi provenivano da Siracusa e sono stati sorpresi dal maltempo. Sono stati portati in un rifugio e sono tutti in buone condizioni. Non c'è stato invece nulla da fare per la donna di 35 anni di Albissola (Savona) in vacanza con il marito e i figli, che ieri è scivolata durante una escursione al monte Limidario, sulle Alpi Lepontine. Il suo corpo è stato recuperato sul versante italiano dalla guardia aerea svizzera di soccorso. Un centinaio gli interventi per rami caduti e seminterrati allagati che i vigili del fuoco hanno compiuto nelle Marche la notte appena trascorsa, oggi è tornato il sole. Allerta per forti venti sulla Sardegna, ma presto il caldo si farà sentire ovunque e questi giorni di autunno in estate saranno un vago ricordo. Guardando ai dati di Coldiretti, emerge che per la metà dei vacanzieri i giorni di ferie sarebbero meno di una settimana, un terzo invece può concedersi da una a due settimane di svago e riposo, mentre un fortunatissimo 4% starà fuori più di un mese. Anche le fabbriche, ormai da qualche anno e adesso in misura ancora maggiore, chiudono per brevi periodi, due settimane al massimo, alcune solo per pochi giorni, altre - come la Michelin nell'alessandrino - solo il 14 e 15 agosto.





Il maltempo portato dalla tempesta Circe, che insisterà ancora per 24 ore e che a breve si sposterà nei Balcani dopo aver raffreddato le temperature e portato piogge, non ha avuto effetti sulla marcia degli automobilisti. Code ci sono state per due incidenti avvenuti nella notte e all'alba. Sull'A1 Milano-Napoli, nel bolognese tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Milano, è morta una persona in uno scontro in galleria e le auto sono state incolonnate per 6 chilometri, mentre nel tratto tra Firenze e il bivio della variante di Valico nord, in direzione Bologna, un altro incidente ha provocato una coda di 5 chilometri. In entrambe i casi, il traffico è tornato regolare nella mattinata. Piccoli ritardi nella mattinata ci sono stati nella circolazione dei treni dalla stazione di Milano Centrale, contenuti entro la mezz'ora di ritardo. Da ieri pomeriggio, venerdì 4 agosto, sono in vigore le prescrizioni che vietano il transito dei mezzi pesanti. Oggi il fermo si è svolto dallo otto del mattino alle quattro del pomeriggio. Domani invece i camion non potranno circolare dalle sette alle ventidue.









Incidente in galleria su A1, una persona morta nel Bolognese

Incidente mortale nella notte, nel Bolognese, sulla A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Il sinistro - avvenuto intorno alle 3 all'interno della galleria 'Allocco' all'altezza del chilometro 214 - ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura: nello scontro, spiega Autostrade per l'Italia in una nota, una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha determinato 7 chilometri di coda, con ripercussioni di 4 chilometri, sempre di coda, sulla A1 Direttissima. Sul luogo dell'evento attualmente si circola su una corsia verso Bologna.

