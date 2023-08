Ai funerali di Sofia, 'scommettere su amori non possessivi'

"Ci sono momenti che si incidono dentro di noi e che non dimenticheremo mai.

Questa città ha inciso nel cuore la mattina del 29 luglio, quando si fece buio su tutta la Terra". Così don Andrea, citando il Vangelo, durante i funerali di Sofia Castelli, uccisa dall'ex fidanzato a Cologno Monzese, in provincia di Milano. "Si è fatto crudelmente buio nella vita di Sofia e della sua famiglia. Dove l'estate e il sole dei 20 anni avrebbero dovuto brillare si è fatto buio. E nel buio - ha aggiunto - non servono parole. Se respingiamo rabbia e rancore, e scommettiamo su amori limpidi, mai possessivi, allora l'alba spunterà".



