A Fermo un fulmine fa cadere piccola porzione campanile chiesa

Nel tardo pomeriggio ancora temporali e danni nelle Marche in una giornata caratterizzata dall'allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, ma senza particolari criticità. Sono stati comunque una settantina (alcune chiamate sono in coda) gli interventi dei vigili del fuoco per piccoli allagamenti di locali e strade, alberi caduti in particolare nelle province di Ancona (Osimo, Castelfidardo, Numana e Jesi) e Macerata (Porto Recanati).

Problemi anche a Fermo dove si sono verificati alcuni incidenti stradali e dove una piccola porzione del campanile della chiesa di Sant'Agostino, in largo Valentini, è caduta forse a causa di un fulmine: frammenti hanno colpito un'auto in sosta ma nessuno è rimasto ferito. I pompieri sono intervenuti con un'autoscala per la messa in sicurezza dell'area.

Nell'Anconetano, i vigili del fuoco hanno eseguito complessivamente oltre 45 interventi in vari centri della provincia sempre per piccoli allagamenti, riguardanti soprattutto problemi fognari, o piante cadute in strada/pericolanti. Non si sono comunque registrati particolari danni. Nel Maceratese, vigili del fuoco in azione a Porto Recanati per vari allagamenti e rami caduti in strada.

Per la giornata di domani, 6 agosto, la Protezione civile Marche non ha previsto fenomeni significativi di maltempo e dunque non c'è nessun allertamento; "alla luce del possibile peggioramento previsto per la giornata di lunedì 7, - scrive la Protezione civile - il bollettino verrà aggiornato nella giornata di domenica".



