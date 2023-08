Scheggiato da proiettile parabrezza ambulanza a Terni

Il parabrezza anteriore di un'ambulanza del 118 è stato scheggiato da un proiettile mentre il mezzo di soccorso era in sosta in una strada di Terni. Senza né malati né il personale sanitario a bordo (in quel momento in pausa). Su quanto successo sono in corso indagini dei carabinieri.

I militari hanno recuperato un'ogiva che ritengono possa essere quella che ha colpito il vetro. Sono in corso accertamenti per risalire all'arma dalla quale è partita.

Secondo indiscrezioni non si tratterebbe comunque di un fucile o una pistola tradizionali perché altrimenti il vetro sarebbe andato in frantumi.

Il personale del 118 non si è accorto di nulla fino a quando si è recato a riprendere l'ambulanza, trovando il vetro scheggiato.



