Primo weekend di agosto dominato da forti pioggie e freddo

Caduta vertiginosa delle temperature di 10 gradi, nubifragi a macchia di leopardo, grandine e venti forti dai quadranti meridionali in rotazione da Nord. Il primo fine settimana di agosto è caratterizzato dal brutto tempo. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, confermando l'arrivo del Ciclone Circe sull'Italia centro settentrionale, che colpirà l'Italia da Nord a Sud.

Oggi sono attesi fenomeni intensi a carattere sparso su tutto il Centro-Nord. Dalla sera, con lo spostamento del ciclone verso Sud-Est, avremo forti temporali su tutta la fascia adriatica ed al Sud, con una graduale attenuazione nel Nord-Ovest. Al meridione, massima attenzione tra la tarda serata di oggi e domani, specie sul Basso Tirreno, quando non sono esclusi locali nubifragi. A rischio grandine e nubifragi Lombardia, Est Piemonte, Veneto e Friuli specie nel pomeriggio, mentre al Centro la probabilità di fenomeni intensi riguarderà soprattutto Sud Toscana, Alto Lazio, Umbria e Marche e Abruzzo; dalla sera attenzione poi anche su Campania, Calabria e Sicilia. Domani crollo delle temperature e tempo instabile con probabili fenomeni intensi specie al Sud e, fino al mattino, anche al Nord-Est. Mare molto mosso con onde fino a 4 metri sulle coste occidentali sarde e fino a 3 metri intorno alla Sicilia. Le minime al Centro-Nord di attesteranno intorno ai 10-15 gradi in pianura e le massime scenderanno a 27-29°C. Domenica sono previste ampie schiarite, con vento e fresco al mattino. Permane qualche pioggia residua sul Triveneto.

Nel dettaglio - Venerdì 4. Al Nord: forti temporali, calo termico e raffiche di vento. Al Centro: forti temporali e vento. Al Sud: soleggiato e clima caldo, acquazzoni in arrivo dalla sera.

- Sabato 5. Al Nord: qualche rovescio residuo specie ad Est, fresco. Al Centro: rovesci specie sulle adriatiche, fresco e ventoso. Al Sud: temporali forti in transito, ventoso.

- Domenica 6. Al Nord: rovesci al Nord-Est, soleggiato altrove; fresco. Al Centro: soleggiato a tratti variabile sulle adriatiche, fresco. Al Sud: soleggiato, ma fresco e ventoso.





