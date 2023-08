Maltempo: in Fvg vento forte, alberi sradicati e allagamenti

Allagamenti diffusi e vento forte che ha sradicato alberi e cartelli stradali. È quanto accaduto stasera nel Pordenonese, epicentro dell'ennesima perturbazione che ha interessato il Friuli Venezia Giulia negli ultimi giorni.

Alcuni alberi sono caduti su auto, danneggiandole, fortunatamente senza coinvolgere le persone. Un veicolo in sosta vicino all'ospedale civile di Pordenone è stato letteralmente schiacciato; non c'era nessuno a bordo. Le zone più colpite al momento sono nella fascia che va da Casarsa a Sacile, con il maggior numero di interventi a Zoppola - dove sono state chiuse delle arterie invase dalle piante - Pordenone e Porcia. Alle 20.30 le nuove richieste di soccorso in attesa di assegnazione alle squadre erano circa 60. Il fortunale ha interessato anche le province di Udine e Gorizia, creando disagi più lievi. In Friuli Venezia Giulia permane l'allerta gialla fino alla mezzanotte di domani.



