Maltempo: allerta regionale per rovesci e temporali

Una allerta regionale è stata diffusa in serata dalla Protezione civile del Fvg in previsione di Scirocco che sulla costa continuerà a soffiare facendo affluire aria calda e umida dall'Adriatico favorendo ancora il formarsi di rovesci e temporali soprattutto in pianura e sulla fascia prealpina. Nella notte non è escluso qualche temporale forte con piogge stazionarie e intense e associate raffiche di vento, come quelle che si sono abbattute in serata nel Pordenonese in particolare.

Nella giornata di venerdì sarà possibile qualche rovescio o temporale sparso, più probabile in montagna, alternato a pause e schiarite anche prolungate. Dalla serata di venerdì nuovo peggioramento con piogge più diffuse in genere abbondanti ma con minore probabilità di temporali forti.



