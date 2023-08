Esodo per le vacanze, bollino nero il 5 agosto

Al via il primo esodo per le vacanze di agosto. Nel weekend che si apre oggi si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. In particolare, per la mattina di sabato 5 agosto si attendono condizioni di traffico da bollino nero, in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Analoghe previsioni di traffico sono indicate per il successivo sabato 12 agosto.

E per l'intero fine settimana il traffico risulterà particolarmente intenso con possibili criticità. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Intanto prosegue la collaborazione tra Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. A partire da sabato 5 agosto, e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), nelle principali aree di servizio delle rete autostradale, i poliziotti la polizia stradale fornirà consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un'ambulanza con volontari a bordo.

In alcune tappe saranno anche presenti auto d'epoca del Gruppo Amatori Automoto Storiche.

Tra le altre iniziative, indossando appositi visori, la simulazione della guida in stato di alterazione, per far prendere consapevolezza delle condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici.

Il tour della carovana sulla sicurezza alla guida prevede complessivamente 7 tappe, individuate in corrispondenza dei punti maggiormente trafficati della rete. Nei fine settimana dell'esodo il tour inizierà il 5 agosto in due aree di servizio della direttrice Sud, A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest, e proseguirà sabato 12 agosto in A1 Badia Alpino e A1 Cantagallo Ovest. Durante il controesodo, il 26 agosto, sarà la volta delle aree di servizio della direttrice Nord: A1 Secchia Est; A14 Conero Est e A1 Casilina Est.



