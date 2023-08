Acqua alta ad agosto, Venezia sentinella cambiamenti clima

L'acqua alta che a Venezia tocca il picco di un metro ad agosto non è una cosa straordinaria. E' frutto di una coincidenza temporanea, il massimo contributo astronomico nell'esatto momento in cui transita una bassa pressione. "Il dato fondamentale invece - afferma Alvise Papa, dirigente del centro maree comunale - è il livello medio del mare raggiunto in questo decennio, sicuramente frutto dei cambiamenti climatici". Il livello toccato dalla marea in questo periodo centrale dell'estate "in effetti - osserva l'esperto - riveste un certo carattere di straordinarietà anche se, a dire il vero, di straordinario non ha nulla. E' solo una questione di probabilità se fino ad oggi non si sono registrati fenomeni mareali molto più importanti anche d'estate. Il livello di un metro è stato raggiunto solo dalla coincidenza temporale (fase) in cui si sono presentati gli effetti di una modestissima perturbazione con il massimo astronomico di luna piena (77cm)". Il problema vero, ribadisce, è l'aumento del livello medio del mare. Anche molte delle allarmistiche previsioni meteo di questo periodo, secondo Papa, vanno ridimensionate. "Se guardiamo le temperature medie del mese di luglio o del bimestre giugno-luglio in mare, nella zona antistante la Laguna - evidenzia - la temperatura media dell'aria è assolutamente nella media degli ultimi due decenni. Non sono i fenomeni puntuali (oggi fa caldo, ieri faceva freddo,…) ad attestare un cambiamento, ma sono i valori medi sul lungo periodo. In questo senso Venezia è una sentinella, ed anche un laboratorio d'avaguardia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA