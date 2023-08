Morto travolto da un'auto a Milano, indagati i due autisti

Per la morte di Karl Nasr, il ragazzo di 18 anni che martedì pomeriggio è stato travolto e schiacciato contro un palo a MIlano da un'Audi finita sul marciapiede in seguito a un incidente con un'altra auto, sono indagati in cooperazione colposa i conducenti delle due macchine.

La donna, A.R, residente in Italia ma di origini egiziane, che era al volante della Renault, per una manovra vietata, mentre l'uomo, F.C, alla guida dell'Audi Rs7 per non avere moderato la velocità in prossimità di un incrocio e quindi non essere riuscito a frenare. E' quanto si evince dal capo di imputazione agli atti dell'indagine coordinata dal pm Antonio Cristillo che a breve disporrà l'autopsia.

Mentre le immagini delle telecamere di un palazzo nei pressi del luogo dell'incidente sono già state visionate e hanno consentito di ricostruire la dinamica, al momento non è stata accertata la velocità a cui andava l'auto di grossa cilindrata.

A quanto si apprende, entrambi gli indagati, tutti e due classe '84, sono risultati negativi all'alcoltest, mentre ancora non ci sono gli esiti degli esami tossicologici.



