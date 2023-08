Maltempo: a Milano un fondo per ripiantare gli alberi caduti

Si chiama 'Milano per gli alberi' il progetto di raccolta fondi che la giunta del sindaco Giuseppe Sala ha varato per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità in città e assicurare la piena ripresa delle attività dopo il nubifragio del 25 luglio.

L'obiettivo del fondo è ripiantare tutti i 5mila alberi caduti (il 40% circa sono alberature stradali e il restante 60% nei parchi e nelle aree verdi) grazie a donazioni di privati sul modello di quanto è successo durante il Covid quando vennero raccolti 14 milioni nel fondo di mutuo soccorso aperto da Palazzo Marino.

Servirà una cifra simile anche per questa emergenza visto che la prima stima dei danni subiti è di circa 16 milioni di euro: 5,3 milioni per gli interventi di abbattimento degli alberi danneggiati, la rimozione del materiale legnoso e la piantumazione di nuovi alberi e 10,7 milioni per i danni subìti a livello ornamentale.



