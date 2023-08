In bici si scontra con un'auto, sbalzato di dieci metri

Si è scontrato con una vettura ed è stato sbalzato per una decina di metri restando ferito in modo grave. E' accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, vicino all'ingresso dell'autostrada a Farra d'Isonzo (Gorizia) a un giovane che era in sella a una bicicletta.

Il giovane è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite riportate in un incidente la cui dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg, gli operatori di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Cormons, una automedica da Gradisca d'Isonzo e un elicottero di soccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane che è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara.



