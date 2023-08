Arrestato l'uomo che ha investito il 14enne nel veronese

E' stato posto agli arresti domiciliari su ordine di custodia cautelare emesso dal Gip di Verona il 39enne Davide Begalli, accusato di aver investito, senza poi prestare soccorso, il 14enne Chris Obeng Abom, la notte del 31 luglio. Il giovane era morto il mattino seguente in ospedale. L'emissione della misura cautelare, vagliati gli atti depositati dai carabinieri, è stata chiesto dal pm Elvira Vitulli, che coordina le indagini. L'automobilista era rimasto finora indagato, in stato di libertà, con le accuse di omicidio stradale, fuga in caso di incidente, e omissione di soccorso.





