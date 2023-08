Ambrosi (Fdi) e Dornauer (Spoe), un amore oltre ogni confine

E' un amore oltre ogni confine, sia geografico che politico, quello nato tra la deputata Fdi Alessia Ambrosi e il vice governatore del Tirolo e uno di massimi esponenti dei socialdemocratici austriaci Georg Dornauer. "Sì, sono fidanzata con il collega Georg Dornauer", confessa la parlamentare al Corriere del Trentino e al Corriere dell'Alto Adige.

I due hanno vissuto i primi mesi della loro relazione con "estrema riservatezza, quasi con pudore, senza nessuna voglia di riflettori accesi", racconta Ambrosi, che nel 2008 è stata finalista regionale di Miss Italia.

"Il fatto - aggiunge la trentina - che apparteniamo a partiti opposti rende indubbiamente la notizia ghiotta". Georg "incarna l'ala più nazionalista e moderata del suo partito, quella più economica a difesa delle categorie, io in Fratelli d'Italia sono conosciuta per la mia convinta distanza dagli estremismi", spiega la deputata, confessando di essere una meloniana convinta. Sulla gestione dell'orso, un tema molto sentito anche in Austria, i due la vedono allo stesso modo.

Il primo incontro risale al 2019 a una riunione dell'Euregio, l'ente di collaborazione transfrontaliera di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Poi si sono rivisti al Dreierlandtag, la riunione congiunta delle tre assemblee legislative a Merano. Poi da cosa è nata cosa.

Per il momento comunicano ancora in inglese, ma lei sta imparando il tedesco e lui l'italiano. "Per adesso ci godiamo la nostra storia d'amore nonostante e oltre i pregiudizi, da persone libere, realizzate nel lavoro e nell'impegno politico", ribadisce Ambrosi al Corriere del Trentino e al Corriere dell'Alto Adige.



