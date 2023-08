Pitone in un prato di Livorno catturato dai pompieri

Un pitone, di non grandi dimensioni, è stato catturato dai vigili del fuoco in un prato a Livorno nel pomeriggio.

I pompieri sono stati chiamati, intorno alle 16 per l'avvistamento dell'esemplare in un giardino pubblico, in via Bikonacki tra i quartieri residenziali della Rosa e dell'Ardenza.

Il rettile è stato recuperato e, successivamente, è stato affidato ai volontari di Anpana. Domani il serpente sarà affidato al raggruppamento Cites dei carabinieri. Accertamenti e ipotesi vengono fatti sulla provenienza dell'animale.



