Papa Francesco arrivato a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù

Papa Francesco è arrivato a Lisbona per il suo 42esimo viaggio internazionale. Il Portogallo ospita la Giornata Mondiale della Gioventù. Il volo papale di Ita Airways è decollato dall'aeroporto di Fiumicino alle 8. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma nella tarda serata di domenica 6 agosto.

"Un augurio di pace e di prosperità" all'Italia. È il messaggio del Papa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre è in volo verso il Portogallo per incontrare i giovani della Gmg. "Animato dalla gioia di ritrovarmi con i giovani provenienti da ogni parte del mondo, auspico che, spinti dalla fede e desiderosi di 'alzarsi e mettersi in cammino' essi attingano forza dall'incontro con Cristo e siano incoraggiati nella ricerca della verità e del senso della vita", si legge nel telegramma del pontefice a Mattarella.

Questa mattina a Casa Santa Marta, prima della sua partenza per Lisbona, Papa Francesco ha salutato una quindicina persone; tra queste alcuni giovani, ragazze e ragazzi, che stanno vivendo un periodo in una comunità di recupero, e che quindi sono impossibilitati a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù. Con loro c'erano tre nonni con i loro nipoti. "Questo incontro, come anche la Giornata Mondiale

dei Nonni e degli Anziani appena celebrata, sottolinea il legame tra le generazioni, che possono sostenersi reciprocamente e apprendere le une dalle altre", riferiscono dal Vaticano.

A Lisbona, Bergoglio sarà accolto dal presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Dopo la cerimonia di benvenuto, ci sarà l'incontro ufficiale tra il Pontefice e il presidente al Palacio Nacional de Belem. Alle 12.15 (13.15 in Italia) il Papa incontrerà al Centro Cultural de Belem circa mille persone tra autorità politiche e religiose, corpo diplomatico, imprenditori e rappresentanti della società civile. Sarà questo il primo discorso del Papa.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo, Papa Francesco incontrerà in Nunziatura il Presidente dell'Assemblea della Repubblica Augusto Ernesto dos Santos Silva (alle ore 16.30 ora locale); a seguire vedrà il primo ministro António Costa. Quindi alle 17.30 (18.30 in Italia) Papa Francesco si recherà al Monastero Reale di Santa Maria de Belém, comunemente chiamato Mosteiro dos Jerónimos, dove incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, per la celebrazione dei Vespri, ultimo appuntamento della giornata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA