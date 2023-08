La Open Arms soccorre 23 migranti,si dirige verso altre 2 barche

La Open Arms ha soccorso un'imbarcazione in legno molto precaria nella quale viaggiavano 24 persone, tra cui 6 donne, 9 minori non accompagnati e un bimbo di 3 anni provenienti da Eritrea e Etiopia. Erano partiti dalla Libia 5 giorni fa e viaggiavano alla deriva. "Poco prima che arrivassero i nostri gommoni - informa la ong spagnola - 5 persone sono finite in acqua. Ora sono tutti in salvo a bordo della nostra nave".

Intanto, prosegue Open Arms, "abbiamo ricevuto l'avviso di altre sue imbarcazioni in difficoltà con oltre 100 persone in pericolo. Abbiamo allertato le autorità e ci dirigiamo verso la posizione indicata, è importante arrivare in tempo".



