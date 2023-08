Attacchi hacker 'massivi', Polizia postale interviene

A seguito dei "continui massivi attacchi informatici che stanno interessando non solo gli Istituti di Credito", il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche del Servizio Polizia Postale di Roma ed i Centri operativi per la sicurezza cibernetica sul territorio "stanno intervenendo a supporto dei tecnici della società interessate per il ripristino dei sistemi informatici essenziali e processando i dati utili alla ricostruzione degli eventi critici". Lo fa sapere la Polizia postale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA