Sofia, la famiglia vuole la verità sugli ultimi attimi di vita

"Vogliamo sapere quanto accaduto negli ultimi attimi di vita di Sofia". Questo il desiderio dei genitori di Sofia Castelli, 20 anni, uccisa sabato mattina in casa sua a Cologno Monzese (Milano), dall'ex fidanzato Zakaria Atquaoui, 23 anni, reo confesso. Lo ha detto all'ANSA il legale di famiglia, Giuseppe Policastro, il quale ha chiesto "rispetto per il dolore della famiglia" della giovane, precisando che ora sia "il momento del silenzio". L'avvocato ha spiegato anche di attendere gli esiti degli accertamento sul cellulare della vittima e nel suo appartamento, "per avere un quadro completo di quanto accaduto".



