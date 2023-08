Grave incidente a Milano poco prima delle 13.30, quando due auto si sono scontrate in viale Umbria all'angolo con via Colletta. Nello schianto, una delle due vetture è finita contro un pedone, travolgendolo. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze per soccorrere anche i due feriti che erano a bordo delle vetture. In condizioni più gravi il passante, soccorso in codice rosso e portato all'ospedale Niguarda. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.





