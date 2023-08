Omicidio di Sofia, il killer interrogato per quasi cinque ore

È durato quasi cinque ore l'interrogatorio di Zakaria Atquaoui, 23 anni, in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, per aver ucciso, sabato mattina, la ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni, nella sua casa a Cologno Monzese (Milano).

Atquaoui ha risposto alle domande del Gip Elena Sechi, assistito dal suo avvocato di fiducia Marie Louise Mozzarini.

"Non posso dire niente, la vicenda è davvero molto delicata", ha detto all'ANSA il legale al termine dell'interrogatorio nel carcere di Monza. Ora si attende la convalida dell'arresto.





