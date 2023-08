Autonomia: Zaia,Governo vada avanti, è impegno con cittadini

Sull'autonomia il Governo "deve andare avanti", perchè "è un progetto di modernità che vede impegnate, come per il presidenzialismo, le forze politiche della maggioranza nel contratto di governo. Il non approvare progetti come questi significherebbe un fallimento". Lo dice il presidente del Veneto, Luca Zaia, sottolineando come sia "innegabile che questo Governo ha messo a terra iniziative sull'autonomia che altri non hanno minimamente pensato". "Mi riferisco - aggiunge - all'introduzione dell'obbligo dei Lep in finanziaria e al ddl oggi è in discussione in Parlamento, che può scrivere una pagina storica per questo Paese".



