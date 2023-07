Unesco, inserire Venezia in lista dei patrimoni a rischio

L'Unesco raccomanda di inserire Venezia nella lista dei Patrimoni dell'umanità in pericolo. "Il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili all'eccezionale valore universale" di Venezia, rileva il World Heritage Centre, ramo dell'Unesco, che "raccomanda la sua iscrizione nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità in pericolo". Questa raccomandazione, per essere attuata, dovrà essere votata a settembre dagli Stati membri dell'organismo Onu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA