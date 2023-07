Traghetto con 1000 persone riparte dopo black out davanti a Elba

Avaria davanti all'Isola d'Elba nel pomeriggio per un traghetto sulla rotta Golfo Aranci-Livorno che ha subito un black out e si sono spenti i motori. La nave Mega Express Three della Sardinia Ferries che aveva salpato stamani con 954 passeggeri a bordo oltre ai 99 membri dell'equipaggio è ripartita grazie al ripristino dei motori da parte del personale di macchina. Il black out ha fatto spegnere i motori a circa sette miglia a nord ovest dell'Elba. La nave non ha avuto necessità di assistenza da terra. La Direzione marittima di Livorno e le capitanerie di porto hanno monitorato la situazione tenendosi in costante contatto radio con la nave.

Il riavviamento dei motori - prima uno, poi tutti i tre propulsori - è stato fatto in autonomia. Disagi per il caldo ci sono stati fra i passeggeri e l'equipaggio per lo spegnimento degli impianti di aria condizionata causato dal black out.

L'equipaggio, spiegano le autorità marittime, ha tenuto informati i passeggeri sulle operazioni in corso.

Secondo quanto appreso, dopo la ripartenza, intorno alle 20 il traghetto procedeva alla velocità di crociera di 18 nodi davanti alla Toscana. Arriverà a Livorno con un ritardo stimato di circa tre ore.



