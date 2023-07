Regione Lombardia, con il maltempo oltre 800 milioni di danni

"Le segnalazioni dei danni del maltempo giunte alla Protezione civile di Regione Lombardia hanno già superato, complessivamente, gli 800 milioni di euro.

Un dato importante che è comunque destinato ad aumentare poiché devono ancora arrivare le schede del Comune di Milano e di altri Comuni che hanno subito danni ingenti". Lo comunica l'assessore della Regione Lombardia alla Protezione Civile Romano La Russa.

"Di fronte a una situazione così complessa - aggiunge - Regione Lombardia sta facendo la sua parte, considerato che la Protezione civile è una materia a legislazione concorrente e non di esclusiva competenza regionale".

Ora "tocca al governo" che "mi auguro interverrà con tempestività adottando i relativi provvedimenti e stanziando le risorse necessarie nel più breve tempo possibile, così come ha fatto per l'emergenza in Emilia-Romagna".

La Lombardia "è la prima regione italiana per Pil - prosegue l'assessore - è indispensabile l'urgenza degli interventi onde evitare conseguenze ulteriori sull'economia".

Senza considerare "il necessario supporto alle famiglie che, a causa del maltempo, si sono ritrovate con abitazioni inagibili e sono state sfollate. Un esempio su tutti che rende concretamente l'idea della situazione che stiamo affrontando: in Lombardia - conclude l'assessore - sono migliaia le segnalazioni di tetti di edifici da mettere in sicurezza".



