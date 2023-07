Ragazza di 21 anni picchiata in strada a Milano per rapina

Picchiata violentemente in strada, in zona Bovisa a Milano, in un tentativo di rapina. Vittima una ragazza di 21 anni: si trovava in via Brofferio, all'angolo con piazza Bausan, quando intorno alle 3.45 di sabato mattina è stata avvicinata da un 29enne egiziano che ha cercato di strapparle la borsa e il cellulare. Spinta a terra, la giovane ha fatto di tutto per proteggere borsa e cellulare e si è rannicchiata sull'asfalto. Il ladro allora ha iniziato a prenderla a calci nel tentativo di farla desistere. L'arrivo di alcuni passanti ha poi messo in fuga il rapinatore, che è stato arrestato poco dopo da una volante della polizia.

Trasportata in codice verde all'ospedale Niguarda, a distanza di due giorni la vittima ha ancora i segni dell'aggressione sul volto e un livido sotto all'occhio destro. In una storia su Instagram la ragazza racconta di essere ancora traumatizzata: "Sono scesa a comprare il pranzo e ho visto una persona correre verso di me. Mi sono spaventata - dice - continuo a girarmi a sentire rumori. Ed è giorno". Sotto al filmato, poi, la 21enne scrive che "non sarà facile superare tutto" e ciò che le fa "più rabbia" è il pensiero che chi l'ha aggredita "potrebbe uscire domani e far stare male qualche altra persona. Questo non è giusto".



