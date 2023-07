Precipita scalando in libera la Tofana, morta guida alpina

Una guida alpina altoatesina, Guido Zanesco, è morta precipitando da una parete della Tofana di Rozes, a Cortina, che stava scalando in solitaria e in 'free', cioè senza corde. L'incidente è avvenuto ieri, sullo spigolo Dimai. Il corpo è stato recuperato stamane dal soccorso alpino, dopo l'allarme ieri sera dai familiari. Zanesco, 62 anni, di Villabassa (Bolzano) era una guida molto nota.

L'allarme è scattato ieri sera; la moglie, preoccupata perchè non aveva ricevuto sue notizie, ha contattato un amico che a sua volta ha fatto partire la segnalazione al Soccorso Alpino. Si sapeva che lo scalatore era diretto sulla Tofana di Rozes.

Ritrovato il suo furgone parcheggiato al Rifugio Dibona, con il cellulare rimasto all'interno. Un elicottero del Suem di Pieve di Cadore, mentre si preparavano una squadra del Soccorso di Cortina ed una dela Guardia di Finanza, ha effettuato una ricognizione sul Primo e Terzo Spigolo della Tofana di Rozes, senza esito. L'eliambulanza ha poi tentato lungo la Via Eötvös - Dimai e qui ha individuato il corpo.

Essendo ormai buio, l'elicottero è tornato in volo stamattina, con un tecnico del Soccorso Alpino di Cortina ed uno della Guardia di Finanza. La salma si trovava in un punto del percorso alpinistico tra il Piccolo Anfiteatro e la Traversata. E' stata quindi recuperata, con il verricello, e trasportata a valle.





