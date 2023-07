Maltempo: Savino, nella sola Mortegliano danni per 70/80 mln

Danni nella sola Mortegliano (Udine) per almeno 70-80 milioni, di cui 15 milioni agli edifici pubblici, almeno 50 alle abitazioni private, cui si aggiungono i danni alle aziende. Danni alle case, tetti sfondati, tre famiglie sfollate, e poi campi agricoli devastati e animali senza stalla né cibo. È quanto ha riscontrato oggi Sandra Savino, sottosegretario al Ministero per la Finanze con delega ai rapporti con il territorio, nel corso del primo dei tre sopralluoghi in programma oggi nelle zone colpite dal maltempo dei giorni scorsi in Fvg.

Il 95% delle case ha riportato danni, spesso molto gravi. Per Savino ora bisogna "lavorare su due binari paralleli: garantire risorse adeguate e straordinarie e assicurare tempi rapidi nell'erogazione dei fondi. Il Governo valuterà la perimetrazione dei siti bersagliati da grandine, pioggia e vento in Friuli Venezia Giulia inoltrata dalla Protezione Civile, che si è mossa con grande solerzia. Capiamo le esigenze di famiglie, imprenditori, agricoltori e allevatori e ci muoveremo per dare loro una risposta".

Il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli ha ricordato che il Consiglio Regionale "già con la manovra di assestamento di bilancio ha staccato subito un assegno da 80 milioni - prima 50, cui si sono aggiunti ulteriori 30 - per ristorare almeno parzialmente i territori massacrati dal maltempo".

Dopo Mortegliano, la Sottosegretaria Savino ha visitato Codroipo (Udine), dove la quantificazione dei danni è ancora in corso e l'importo sarà comunicato alla Regione entro il 4 agosto.



