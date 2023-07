Incendio in palazzina a Trieste, 7 persone in ospedale

Un incendio è divampato la notte scorsa in uno stabile residenziale in via della Guardia, a Trieste, e sette persone sono state portate in ospedale per intossicazioni e ustioni riportate. E' avvenuto intorno all'1:30 e poco dopo è giunta una richiesta di aiuto al Numero di emergenza Nue112. Gli operatori di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria e gli infermieri hanno inviato sul posto una automedica, un'ambulanza Als (con infermiere a bordo), tre ambulanze Bls (Basic Life support) e l'elicottero di soccorso attivando nello stesso tempo vigili del fuoco e forze dell'ordine.

L'evento è stato gestito in maxiemergenza: cinque persone sono state trasportate all'ospedale di Cattinara con le ambulanze, le altre due all'ospedale di Monfalcone, sempre con le ambulanze. Nessuna di loro è in pericolo di vita.





