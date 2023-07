Incendio davanti stabilimento Peroni Bari, in fumo casse birra

Un incendio è divampato questa mattina sul rimorchio di un tir che si trovava all'esterno dello stabilimento Peroni di Bari. Le fiamme hanno distrutto all'incirca una trentina di pedane cariche di casse di birra.

Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Bari che con autobotti e autopompe hanno spento il rogo. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la mattinata. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA