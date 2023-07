Casellati visita in ospedale il carabiniere ferito in sparatoria

"Sono due eroi". Così si è espresso il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati dopo aver incontrato stamane all'ospedale di Padova al vice brigadiere Marco Scuderi, il carabinieri rimasto seriamente ferito durante un'operazione di servizio il 14 luglio scorso. Il militare era stato investito con un furgone da un uomo (già denunciato per stalking) che poi era stato freddato da un collega, mentre si lanciava contro Scuderi con un coltello.

Accompagnata dal Prefetto di Padova, dal Comandante interregionale e dal Comandante provinciale dei Carabinieri, Casellati ha prima fatto visita nel reparto dov'è ricoverato al vice brigadiere Scuderi; successivamente ha salutato il carabiniere scelto Vittorio Stabile, che nell'occasione era stato costretto ad aprire il fuoco contro il l'aggressore per salvare la vita al collega. "Sono i nostri angeli in divisa" ha detto Cellati, citandoli come "esempi sia da un punto di vista professionale che umano". Dal ministro sono state rivolte parole di "apprezzamento anche per i medici e gli operatori sanitari di Padova che hanno soccorso e prestato le cure al vicebrigadiere Scuderi dopo il ferimento".



