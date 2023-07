Basso rischio caldo, mercoledì bollini rossi solo in 2 città

Oggi e domani è allerta arancione, cioè rischio caldo solo per la popolazione fragile, per Cagliari e Campobasso, che però mercoledì 2 agosto passeranno al bollino rosso che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione. Il resto dell'Italia corre pochi pericoli, con 14 città che si aggiudicano il bollino verde (nessun pericolo) e 11 'in giallo' cioè in stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore. E' questra il estrema sintesi il quadro delineato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero che monitorizza per da oggi fino al 2 agosto lo stato di 27 città dello Stivale. In particolare oggi e domani i hanno il bollino giallo Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Roma.

Perugia, che oggi è in allerta gialla domani passerà ad arancione per poi tornare gialla il 2 agosto.

Nessun pericolo oggi e domani per Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo che sono in verde.

Bari, oggi con il bollino verde, domani e dopodomani salità in allerta gialla.

Temperature in aumento, infine, il 2 agosto con Cagliari e cambopasso che si aggiudicano il bollino rosso e Firenze quello arancione. Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, hanno il bollino giallo e le rimanenti città quello verde.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA